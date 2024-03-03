Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında hafta başında enerji kesintisi uygulayacak.

Yarın (04.02.2024) yapılacak olan enerji kesintisinden İpekyolu, Muradiye, Erciş, Edremit ve Tuşba ilçelerinde bulunan bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler;

İPEKYOLU

09.00 – 17.00 saatleri arasında Bahçıvan Mahallesi ve bağlı sokaklarda, Cumhuriyet Mahallesi ve bağlı sokaklarda, Ali Paşa Mahallesi ve bağlı sokaklarda enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE

09.00 – 17.00 saatleri arasında Kandahar Mahallesi Göksarlar Halı Saha Yanı, Demirler Küme Evleri Civarında enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ

09.00 – 17.00 saatleri arasında Çelebibağı Mahallesinde enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT

09.00 – 12.00 saatleri arasında Şabaniye Mahallesi ve buna bağlı Yunus Emre Sokakta enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA

10.00 – 14.00 saatleri arasında İskele, Abdurrahman Gazi, Altıntepe Mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.