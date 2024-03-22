İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan kurslarda, kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru olan ürünlerin sergilendiği ayrıca satışlarının da yapıldığı “El Emeği Sergisi” açıldı.

Sergide el sanatları, dikiş-nakış, kilim, trikotaj, pastacılık ve kuaförlük kurslarının ürünleri sergileniyor.

Açılış törenine, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Gül Kahraman, AK Parti İpekyolu Belediye Başkan Adayı İsa Berge, İpekyolu Belediyesi birim müdürleri ve kursiyerler yoğun ilgi gösterdi.

“HEM ÖĞRENİYORLAR HEM AİLE EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR”

TOKİ Toplum Merkezi el sanatları eğitmeni Yaprak Kaçmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Şu an 24 öğrencim var. Her sene mezun ettiğim öğrenci sayısı 150'yi aşar. Kursiyerlerimiz burada hem evlerine katkı olarak bir şeyler yapıp satıyorlar hem de el sanatlarını öğreniyorlar.

Belediyenin bize sağladığı imkânlar doğrultusunda bu kurslarımız devam ediyor. İpekyolu Belediyemiz bizlere malzeme tedarikini sağlıyor. Kursiyerlerimiz hiçbir malzeme almadan hem öğreniyor hem de ürettiği el sanatını satarak evlerine katkı sağlayabiliyorlar. Kursu İpekyolu Belediyesi bünyesinde açtık, hayırlı olsun” ifadeleri kullandı.

ÇIRAKLIKTAN USTALIĞA

Daha önce kursiyerken şimdi usta öğretici olan Meryem Hatun Kamış ise çıraklıktan ustalığa sürecini şu sözlerle anlattı; “Bundan 4 yıl öncesine gidersek; ev hanımıydım. Yani dışarı gitme gibi bir eylemi olmayan, eşinin eline bakan, okuması yazması, bir diploması olmayan ev hanımıydım.

Sonra bu kurs açıldı, bu kursla tanıştık. İlk günden beri oradayım, gittim, kaydoldum oradaki hocalarımızdan da feyiz alarak, yani bir uyanış diyelim buna, katkıları çok oldu, hepsine teşekkür ediyorum. Sonra orada okumaya başladım. Ortaokulu açıktan okuyup bitirdim, orada usta öğreticiliği aldım. Yani çıraklıktan başladım, ustalığa kadar geldim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BERGE: TEBRİK EDİYORUM

Açılışa katılan AK Parti İpekyolu Belediye Başkan Adayı İsa Berge ise; “Nasip olursa biz de İpekyolu belediye başkanı olursak kadıların sosyal yaşamına katkıda bulunmak için elimizden geleni yapacağız” diyerek, şu ifadeleri kullandı; “Ben öncelikle kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kadın kardeşlerimiz el emeği güzel bir çalışma yapmışlar.

İlçemizin her tarafından kadınlar toplanarak kültür-sanat eserleri ortaya çıkarmışlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum, bu güzel çalışmalarından dolayı. Nasip olursa inşallah İpekyolu Belediye Başkanı olursak biz de bu anlamda elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Kadınlarımızın sosyal yaşama dahil olmaları konusunda her türlü yanlarında olacağız.”

Sergi, bir hafta boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.