Şabaniye Mahallesi Aile Destek Merkezindeki kursiyerler yıl boyunca büyük emekle hazırladıkları ürünleri tamamlayıp sergiliyor.

Yıl boyunca giyim, mefruşat, dekoratif el sanatları, makine nakışı, el sanatları teknolojisi ve örgü alanlarında kursiyerler emekler vererek yıl sonu sergisine hazırlandı. Üretilen ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisinde sergilendi.

Yapılan sergi hakkında konuşan Aile Destek Merkezi Koordinatör Handan Fidan, “Aile Destek Merkezimizde 280 kursiyer ile beraber 10 ay boyunca beraber çalışmalar yaptık. Kadın kursiyerlerimiz tecrübeli hocalarımız gözetiminde büyük emek vererek hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri ve çeşitli süs eşyaları tamamlayarak sergi için hazır hale getirdi. Bugün emeklerimizin karşılığını aldığımız gün oldu” dedi.

“SERGİ İLE EKONOMİLERİNE KATKI SUNUYORLAR”

“Amacımız özellikle ev hanımlarına hem maddi hem de manevi destek sunmak” diyen Koordinatör Fidan, “Kursiyerlerimiz ‘ADEM’ merkezimizde öğrenmek istedikleri alanda çalışmalar yapıyor. Gün içerisinde vaktini iyi değerlendirmek isteyen kursiyerlerimiz büyük istekle buraya geliyor. Hem eğitim almış oluyorlar hem de bu şekilde ürün üretimini öğrenip kendi ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Ayrıca kurs sonlarında uygulamalı ve yazılı sınavları tamamlayan öğrencilerimiz usta öğreticilik belgesi alarak kendilerini geliştirdikleri alanda hocalık da yapabiliyorlar” ifadelerini kullandı.