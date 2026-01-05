Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, ekmek fiyatlarına ilişkin WanHaber’e açıklamalarda bulundu. Başkan Işık, zam taleplerini ilettiklerini, nihai kararı bakanlığın vereceğini söyleyerek, bu kararın Ocak ortalarında netleşeceğini ifade etti.

Van’da 2024 yılı sonları itibariyle 9 TL olan ekmek fiyatı önce 10 TL’ye yükseltilmiş, 2025 yılı Mayıs ayı ortalarında ise 200 gram ekmeğe yüzde 20 zam yapılmıştı. Yapılan zamların ardından vatandaşlar duruma tepki göstermiş, bazı market ve bakkallarda ekmek satışı protesto amacıyla geçici olarak durdurulmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından yüzde 20’lik zam oranı uygulanarak ekmek 12 TL’den satılmaya başlanmıştı.

Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, ekmek zammı konusunda hazırlanan icmallerin üst kuruluşlara iletildiğini belirterek, bakanlıktan gelecek kararın beklendiğini söyledi.

“EKMEK ZAMMI OCAK AYI ORTALARINDA NETLEŞECEK”

Başkan Işık, artış taleplerinin girdi maliyetlerine göre yüzde 30 ile 40 arasında olduğunu ifade ederek, “Bakanlık neyi uygun görürse o uygulanacak. Şu an Van’da ekmek 12 liradan satılıyor. Fiyatın ocak ayının ortalarında netleşmesini bekliyoruz.” dedi.

“ESNAF VE VATANDAŞI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”

Artan maliyetler nedeniyle fırıncı esnafının zor günler geçirdiğini dile getiren Işık, “Fırıncı esnafımız bu konuda ciddi fedakârlık yapıyor. Girdi maliyetlerimiz çok yüksek olmasına rağmen fiyatları mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyoruz. Esnaf ve vatandaşı mağdur etmeyecek bir denge gözetiyoruz.” diye konuştu.

Işık, ekmek fiyatlarına ilişkin hazırlanan dosyanın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (ESOB) sunulduğunu, nihai kararın bakanlıktan gelecek değerlendirme sonrası netleşeceğini belirterek, ekmek fiyatlarının ocak ayı ortalarında açıklanmasının beklendiğini kaydetti.