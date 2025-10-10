3-10 Ekim tarihleri arasında Van İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 75. Yıl Sahası ve Spor Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitim kurusuna Van, Hakkari, Bitlis, Muş illerinden 23 antrenör adayı katıldı.

Kursta TFF antrenör eğitmenleri Hakan Fırıloğlu, Burak Işıkay’ın yanı sıra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Selçuk, öğretim görevlisi Erdal Tamhan futbol antrenörlüğü alanında kariyer yapmayı hedefleyen adaylara, UEFA C seviyesinde teorik ve pratik eğitimler verdi.

Kurs kapanış töreninde konuşan TFF Van Bölge Temsilcisi Oya Kali; “Kursumuzu başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Kursta 8 gün boyunca eğitim veren TFF eğitmenlerimiz; Hakan Fırıloğlu, Burak Işıkay’a, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muzaffer Selçuk’a, öğretim görevlisi Erdal Tamhan’a, İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Hüseyin Koyuncu ve personeline, Vanspor Futbol Kulübü adına kursumuzu ziyaret ederek desteklerini bildiren Vanspor Altyapı Genel Koordinatörü Fahri Baştürk ve Altyapı Sorumlusu Fikret Beler’e, kurs boyunca özveriyle görev yapan Erkan Gülbahar ve Sinan Bingöl’e teşekkür eder, "TFF C" lisansı almaya hak kazanan antrenörlerimize başarılar dilerim” dedi.