Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluğundaki ana arterlerde taviz vermeden aralıksız sürdürdüğü denetimler kapsamında Zübeyde Hanım Caddesi’nde denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler doğrultusunda hareket eden zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı denetimlerde, daha önceden uyarıldığı halde uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmelere müdahale etti.

Gerçekleştirilen denetimde cadde ve kaldırımları işgal eden ürünler toplatıldı. Yapılan denetimler vatandaşlar tarafından destek görürken yetkililer de kaldırımların yayalara ayrıldığını hatırlatarak, işgale kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, benzer denetimlere kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.