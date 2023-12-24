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Wanhaber

Van’da 03 – 04 Ocak 2024 tarihleri arasında Doğu Anadolu Kariyer Fuarı düzenlenecek. Fuar için son hazırlıklar yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğindeki fuar, 5 üniversitenin paydaşlığında düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ki fuar, çok sayıda kişiyi ağırlayacak. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarda sektör – öğrenci buluşmaları, çözüm odaklı bilimsel yaklaşımlar, yeni fikirler, genç beyinler, aranan eleman – nitelikli iş gücü buluşmaları olacak.

FUARA DAVET

Fuara ilişkin paylaşım yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Doğu Anadolu Bölgesinin Van’da gerçekleştirilecek ilk ve en büyük Kariyer Fuarına davetlisiniz! DAKAF'24, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde 5 üniversitenin paydaşlığı ile düzenlenecektir. 03-04 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan bu büyük organizasyonda idealleri peşinde koşan öğrencilerimiz kariyer planlarını şekillendirirken, birbirinden değerli firmalarımız ise genç yetenekleri keşfetme şansı yakalayacak” dedi.