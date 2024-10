Geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ‘Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Temmuz 2024’ verilerini yayımlamıştı. Yayımlanan verilere göre; Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketine bağlı abone sayısı 146 bin 858, serbest tüketici sayısı 7 bin 234 olarak bildirilmişti.

Doğalgaz kullanımın artmasıyla beraber bazı noktalarda soba kullanımının bittiğini ifade eden sobacı Metin Akça, “Merkez noktalarda soba kullanımı bitti, doğalgaz kullanımı günden güne yaygınlaşıyor. Her ne kadar doğalgaz altyapısının olduğu yerlerde soba kullanımı bitse de kırsal bölgelerde hala soba kullanılıyor. Şu an köylerde de yeni yeni kazan tipi kaloriferli sisteme geçişin olduğuna şahit oluyoruz ama ifade ettiğim gibi kırsal bölgelerde her halükarda soba kullanımına ihtiyaç duyuluyor. Bundan dolayı da sobacı esnafı olarak işimizle ilgili bir durgunluk olduğunu söyleyemeyiz.” diye konuştu.

Kırsal bölgelerde ikamet eden vatandaşların kış hazırlığına erken başladığını söyleyen sobacı esnafı Metin Akca, “Zaten şu anda da merkez bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızdan çok, kırsal bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımız sobalarını tamirata getiriyorlar. Biliyorsunuz Van’ın kışı çetin geçiyor, bir anda gözümüzü karla açabiliyoruz. Bundan dolayı da kırsalda yaşayan vatandaşlarımız kış önlemlerini erkenden almak istiyorlar.” ifadelerini kullandı.