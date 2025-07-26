Edremit ilçesinde ADEM ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yıl sonu sergisi açıldı. Sergi beğeni alırken, el emeği göz nuru ile hazırlanan birçok ürün beğeniye sunuldu.

Sergide en çok dikkat çeken ürünler arasında deri işlemeciliği yer aldı. Deri atölyesinde yapılan ürünler arasında çanta, cüzdan, kalemlik, kemer gibi kullanışlı eşyalar bulunuyor. Her bir ürünün üretim süresi, tasarımın detayına göre değişiyor. Bazı çantalar 2 günde tamamlanırken, bazıları 10 gün sürebiliyor.

Wanhaber’e konuşan Edremit Halk Eğitim Merkezinde görevli Semanur Mireoğlu, deri atölyesindeki çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“HER ÜRÜN BİR SANAT ESERİ”

Atölyede deri ile çalışan kursiyerlerin yalnızca üretim yapmadığını vurgulayan Mireoğlu, “Kursiyerlerimiz deri ile çalışırken sanatla iç içe bir eğitim süreci yaşıyorlar. Tabakhaneden gelen ham derileri işliyoruz. Üzerine desen geçiyoruz, elde boyuyor, kesiyor ve tamamen el işçiliğiyle dikiyoruz. Ortaya çıkan her ürün, kişisel zevkle şekillenmiş bir sanat eserine dönüşüyor.” dedi.

“KADINLAR AĞIRLIKTA, ERKEKLER DE İLGİ GÖSTERİYOR”

Kurslara genellikle kadınların katıldığını belirten Mireoğlu, “Kendini geliştirmek isteyen, meslek edinmek isteyen ya da ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlarımız çoğunlukta. Ancak erkek kursiyerlerimiz de oluyor. Şu ana kadar iki erkek kursiyer yetiştirdim. Yaş sınırımız 18 ve üzeri herkese açık” diye kaydetti.

“SADECE EĞİTİM DEĞİL, GEÇİM DE SAĞLIYOR”

Kursiyerlerin ürünlerini küçük çapta internet üzerinden ya da yıl sonu sergilerinde satarak gelir elde ettiğini belirten Mireoğlu, “Malzemelerini kendileri temin ediyorlar. Ürettikleri ürünler üzerinden para kazanabiliyorlar. Bu da kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli bir fırsat. Aynı zamanda bu sanat sadece üretime değil, psikolojik rahatlamaya da katkı sunuyor. Deri çalışmak kişinin stresini alıyor, sabır öğretiyor. Atölyemizde çalışırken hem eğleniyor hem öğreniyor hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“URARTU SANATI DERİYE YANSIYACAK”

Semanur Mireoğlu, sözlerini şöyle tamamladı; “Önümüzdeki dönemde Van’ın tarihi mirasına da çalışmalarımızda yer vermeyi planlıyoruz. Özellikle Urartu sanatına ait desenleri deriye uygulamak istiyorum. Van’ın kültürel izlerini bu şekilde yaşatmayı ve sanata taşımayı hedefliyorum. Ayrıca deri işlemeciliği kurslarına katılmak isteyenler, Edremit Halk Eğitim Merkezi’nin internet sitesi üzerinden veya doğrudan kurumumuza gelerek bilgi alabilir ve Eylül ayında açılan kurslara başvuruda bulunulabilir.”