2011’de 644 kişinin yaşamını yitirdiği 7,2 ile 5,6 şiddetindeki depremlerin 13. yıl dönümü dolayısıyla Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından tatbikat gerçekleştirildi.

AFAD Van Tatbikat Alanı’nda gerçekleşen programda depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu, ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

Tatbikatta Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri, AFAD personelleri ile UMKE, HADAK, HAK, İHH gibi sivil toplum kuruluşları arama kurtarma ekipleri yer aldı.

25 YILDA ARAMA KURTARMADA YAŞANAN DEĞİŞİM

Afet sonrası arama kurtarma faaliyetlerinin önemine değinen AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, “Bundan 13 yıl önce Van ilimizde istemediğimiz ve bundan sonraki süreçte istemeyeceğimiz bir gün yaşandı. Deprem gününün akşamında Van’a atanmam gerçekleşmişti ama henüz göreve başlamamıştım. İl müdürümüzü arayıp gelmek istediğimi söylemiştim. Arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak istediğimi iletmiştim fakat göreve başlamadan çalışmalara katılamayacağım bildirilmişti. 1999 depreminden bugüne kadar ülkemizdeki 25 yıl içerisinde arama ve kurtarma konusundaki değişimi şu an alanda olan kalabalığı görünce hissettim. 1999 depreminde Türkiye genelinde kamu kurumlarında çalışan ortalama 93 kişilik arama kurtarma ekibi vardı. Daha sonraki süreçte devlet bunun bir gereksinim olduğunu düşünerek 81 ilde Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekipleri, 11 ilde de Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerini kurdu ve bununla beraber sivil toplum kuruluşlarımızı da güçlendirdi.” ifadelerini kullandı.

VAN DEPREMİNDE YAKLAŞIK BİN 700 ARAMA KURTARMA PERSONELİ SAHADAYDI

Van Depremi’nde bin 700 arama kurtarma personelinin sahada çalışma gerçekleştirdiğine değinen Ulutaş, “2011 Van depreminde yaklaşık bin 700 arama kurtarma personeli ile 34 enkazda çalışmalar yapıldı. Bu da aslında ülkemiz için yetersizdi, 6 Şubat depremlerine geldiğimizde asrın felaketinde ülkemiz yaklaşık 45 bin arama kurtarma personeli ile sahada görev aldı. 99 depreminde 93 kişi olan arama kurtarma personel sayısı 45 bin kişiye ulaştı. Bu durum hem ülkemizin hem de STK'larımızın kamu kurumlarımızın bu işe göstermiş olduğu ehemmiyeti gösteriyor.” diye konuştu.

Dünya genelinde arama kurtarma personel sayısının 600 bin olduğunu belirten İl Müdürü Mehmet Ulutaş, 6 Şubat depreminde tüm enkazlara aynı anda müdahale etmek için ihtiyaç duyulan toplam personel sayısının ise 1 milyon 900 bin olduğunu belirtti.

Ulutaş, “6 Şubat depreminde bütün enkazlara aynı anda müdahale edebilmek için ihtiyaç duyulan arama kurtarma personel sayısı 1 milyon 900 bin, yetersiz kaldık ama bu sadece ülkemizin imkanları değil, dünyadaki tüm imkanları da getirseydik yine yetersiz kalacaktık.

Rabbim bir daha böyle afetler göstermesin. İlimiz sadece deprem bölgesi değil tüm afetleri barındıran bir il. Biz sadece depremin üzerinde arama kurtarma eğitimlerimizi, tatbikatlarımızı yapmıyoruz. Hem çığ hem sel hem de doğada arama kurtarma adı altında mevsimsel olarak bu eğitimlerimizi devam ettiriyoruz.” diye konuştu.

AFAD Van Tatbikat Alanı eğitim parkurunda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan kişiler kırıcı ve kesici aletler yardımıyla kurtarılarak, deprem sonrası meydana gelen çeşitli olaylara da müdahale edildi.