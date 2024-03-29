DEM Parti’nin Van’da düzenlediği final mitingi sonrası çıkan olaylarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.
Musa Anter Barış Parkı’nda yapılan ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın katıldığı miting sonrası kitle çıkış kapılarına doğru yürüyüşe geçti. Polisin 'dağılın' uyarısına aldırış etmeyen kitleye müdahale gecikmedi.
Polis ekipleri yürüyüşe geçen gruba gaz, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahale etti.
İddialara göre müdahale esnasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kaynak: SerhatNews'ten alıntılanmıştır.