Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 4 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 776 devriye icra edildiği belirtilerek, “67 bin 157 şahıs ve 64 bin 733 araç kontrol edilmiştir.

Arandığı tespit edilen; terör örgütüne üye olmaktan 1, dolandırıcılıktan 18, hırsızlıktan 2, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3, diğer suçlardan 25 şahıs olmak üzere toplam 49 şahıs yakalanmış olup 7’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.