Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 5 adet kaçak telefon ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 184 şahıs yakalanmış, 44 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.