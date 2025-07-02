Van Dive Ank Dalış Okulu dalgıçları, Van Gölü açıklarında yaptıkları dalış sırasında hem suyun derinliklerinde hem de yüzeyinde Türk bayrağı açtı.

Dalgıçlardan Yusuf Ekinci, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın denizlerdeki bağımsızlığı ifade ettiğini, bu kapsamda Van Gölü'nde kutlama yaptıklarını söyledi.

Ömer Faruk Mengi ise etkinlikte Van Gölü'nün geleceğine de değindiklerini belirterek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.' sözünden yola çıkarak, Van Gölü'nü ülkemizde ve dünyada tanıtıp ön plana çıkarmak istiyoruz." dedi.