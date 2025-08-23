Özellikle kahvaltılarda üzerine yumurta kırılarak hazırlanan bu otlar, hem lezzeti hem de şifalı özellikleriyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bölge halkı tarafından peynir, yemek, salata ve turşularda yoğun olarak tüketilen bu otlar, kış aylarında ise Van peyniri ve çökelek ile karıştırılarak da sofralara geliyor. Özellikle Van Peynirciler Çarşısı, yöreye özgü otların satış noktası olarak da öne çıkıyor.

OTLAR 4 AY SALAMURA OLARAK BEKLETİLİYOR

Çarşıda satışı yapılan ve yöre halkı tarafından siyabo, mende, sirmo ve suh adıyla bilinen birçok ot çeşidi bulunuyor. Ortalama 4 ay salamura halinde bekletilen bu otlar, hem şehir içinden hem de şehir dışından yoğun talep görüyor.

Van Peynirciler Çarşısı’nda esnaflık yapan Harun Ayan, vatandaşların ilgisinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

"200 TL'DEN SATIŞA SUNULUYOR"

Ayan, "Yabani otlar var burada; siyabo, mende, sirmo, suh gibi çeşitli salamura otlarımız mevcut. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Karışık ya da tek çeşit olarak satıyoruz. Kilogram fiyatı ortalama 200 TL. Genelde çökelekle ya da Van peyniri ile karıştırılıp tüketiliyor." dedi.

"4 AY TUZLU SUDA BEKLETİLIYOR"

Otların üzerlerine yumurta kırılarak da tüketilebildiğini aktaran Ayan, "Vatandaşlarımız kahvaltılarda üzerine yumurta kırarak tüketebiliyor. Yaz aylarında dağlardan toplanan bu otlar doğranarak yaklaşık 4 ay salamuraya yatırılıyor. Van genelinde talep oldukça yüksek, sadece şehir içine değil şehir dışına da satışımız var.” sözlerine yer verdi.

Van mutfağında önemli bir yere sahip olan bu otlar, hem besleyici özellikleri hem de eşsiz aromalarıyla bölge halkının sofralarından eksik olmuyor.