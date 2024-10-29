Beşyol Meydanı’nda bulunan Valilik önünde düzenlenen kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fuat Yaşar Atan ile birlikte tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

VALİ BALCI: CUMHURİYET, ÜLKEMİZİN KALKINMASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR

Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, “Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş yıl dönümünü siz kıymetli hemşehrilerimizle coşkuyla kutluyoruz. Bu tarihî günü Van'da sizlerle birlikte kutlamaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” dedi.

Vali Balcı, “Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın tarihe altın harflerle yazılı bir zaferle sonuçlanmasıyla 29 Ekim 1923'de Cumhuriyetimiz kuruldu. Cumhuriyet'in ilanı bizler için kutlu bir başlangıç, tarihî bir karar anıdır. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan Cumhuriyetimiz bugün tam 101 yaşında. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte; halkın kendi kendini yönettiği, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu demokratik değerlere sahip bir toplum olmamıza olanak sağlanmıştır. Cumhuriyet, Türkiye'nin bugünkü kimliğinin temelini oluşturmakla birlikte, ülkemizin kalkınmasına, çağdaş uygarlık seviyesine çıkmasında önemli bir yere sahiptir” diye kaydetti.

“CUMHURİYETİN İLANI, DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİDİR”

Vali Balcı, konuşmasının devamında; “Cumhuriyetimizin en büyük başarısı da milletimizin bütün fertlerini vatandaşlık temelinde birleştirmiş olmasıdır. Milletçe barış ve kardeşliğin sesini daha da yükselttiğimiz bugünlerde asla unutmayacağımız aziz şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakârlıklarını da yüreğimizde hissediyoruz. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. ‘Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür’ nesilleri yetiştirebilmemizin en önemli sebeplerinden biri Cumhuriyetimizdir. Bu yüzden ki Cumhuriyeti iyi anlamalı, sahip çıkmalı ve bizden sonraki nesillere de doğru bir şekilde aktarmalıyız” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Millet olarak elbirliği ile çalışmanın önemine değinen Vali Ozan Balcı; “Millet olarak el birliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam etmemiz, kardeşçe birbirimizi kucaklamamız, birbirimize kenetlenmemiz halinde çok daha güçlenerek, aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kurmakla mümkün olacaktır. Bu doğrultuda bizler de Van'da eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültür turizme, ulaşımdan iletişime, altyapıya, kısacası hayata ve yaşama dair her alanda çalışmalarımızı aşkla, şevkle sürdürerek siz değerli hemşehrilerimize hizmet etme gayretini gösteriyoruz.

Ülkemizi, sürekli olarak gelişen ve değişen dünyada hak ettiği konuma getirmek için, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, demokrasisiyle, hukuk devleti normlarıyla, insan hak ve hürriyetleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitim düzeyi ve her bakımdan mutlu olduğu refah bir Türkiye hedefine ulaşmak için bütün gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Balcı, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı; “Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, siz kıymetli Vanlı hemşerilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah’a emanet kalınız.”

Yapılan konuşmaların ardından şiirler okundu, eskrim- jimnastik, halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi.

Programın devamında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Ozan Balcı tarafından ödüller verildi.

Program resmi geçit töreni ile sona erdi.