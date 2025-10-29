Cumhuriyet Bayramı Van’da düzenlenen törenle coşku içinde kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mektubunun okunmasının ardından başlayan etkinlikler, Beşyol Meydanı’nda bulunan Valilik önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik ile beraber halkı selamlayan Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

VALİ BALCI’DAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, “Tarihin en zorlu günlerinde, yurdun dört bir yanını düşman sarmışken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da yaktığı özgürlük ateşi Anadolu’nun tüm ocaklarında tüterek harlanmış ve vatan aşkıyla çarpan yüreklerden yükselen ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla dünyaya milletimizin bağımsızlık inancı haykırılmış, birlik ve beraberliği ile özgürlüğünü zaferle taçlandırmıştır.” dedi.

“BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KAHRAMANLIKLA CUMHURİYET KURULDU”

Tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla ve zaferle taçlandırarak, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu belirten Vali Balcı, “Kahraman ecdadımızın dünyaya örnek olarak göstermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinde; güneşin ve mavinin şehri Van’da da kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına her bir ferdimiz yüreklerinde vatan sevgisiyle mukaddes bildiği tüm değerler için canından geçmiştir.

Binlerce şehit verdiğimiz bu topraklarda Vanlı hemşerilerimiz, esarete ve dayatmalara hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Zeve Şehitliğimiz de bunun en anlamlı göstergesidir. Van’da olduğu gibi tüm vatan toprağında aziz milletimiz, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla ve zaferle taçlandırarak, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.” ifadelerine yer verdi.

“CUMHURİYET; BAĞIMSIZ YAŞAMA İRADESİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI BİR ESERDİR”

Vali Balcı, “Cumhuriyet; Anadolu insanının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşun, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı bir eserdir. Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim En Büyük Eserim” dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu bir rejim olan Cumhuriyetimiz, Atatürk’ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla, bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur.

Cumhuriyet, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde, olmaz denilenleri başardığımızın en büyük ispatıdır. Aziz Milletimiz, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesiyle kurulan Cumhuriyetimizi 102 yıl boyunca her türlü saldırı ve zorluklar karşısında sahiplenmiş ve korumuştur” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZİ MUASIR MEDENİYETLER ÖTESİNE TAŞIMAYA KARARLIYIZ”

Vali Balcı, konuşmasının devamında; “Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimiz, her geçen gün daha da güçlenen demokrasimiz, temelinde insani değerler olan hassasiyetlerimiz ile sadece ülkemize değil aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam ediyoruz. Bu umudun merkezi olmamızın temelinde, milletimizin; mertliği, cömertliği, şefkati, merhameti, kahramanlığı ve birçok özelliklerinin yanında, kuşkusuz millet hakimiyetine dayanan ve bir fazilet rejimi olan Cumhuriyet yönetimi bulunmaktadır.

Aziz milletimizin büyük zorluklarla kazandığı istiklal mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyeti korumak, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, onu gelecek nesillere büyüterek devretmek hepimizin en öncelikli görevidir. Zengin kültürleri bir arada yaşatan medeniyetin en büyük mirasçıları olarak, devraldığımız bu değerli mirası, Türkiye Yüzyılında da aynı yüksek ruh ve şuurla her geçen gün daha da güçlendirerek ülkemizi muasır medeniyetler ötesine taşımaya kararlıyız. Bu bayram vesilesiyle ortaya koyacağımız birlik ve beraberlik tablosu, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara verilecek en güzel cevaptır” diye kaydetti..

“TÜM KAHRAMANLARIMIZI MİNNETLE ANIYORUZ”

Vali Balcı konuşmasını şu ifadelerle tamamladı; “Kardeşlik, birlik ve beraberlik temelleri üzerine inşa edilmiş Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması temennisiyle, üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi de şükranla anıyorum. Tüm Vanlı hemşerilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet kalınız.”

Yapılan konuşmaların ardından şiirler okundu, eskrim- jimnastik, halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi.

Programın devamında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Ozan Balcı tarafından ödüller verildi.

Program resmi geçit töreni ile sona erdi.