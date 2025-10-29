TFF resmi internet sitesinden paylaşılan raporda futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen hakemler şöyle:
Klasman Yardımcı Hakemi Abdullah Yalçınkaya
Klasman Hakemi Abdullah Murat Yoldaş
Klasman Hakemi Abdulsamet Şenoğlu
Klasman Hakemi Abdülselam Koçak
Klasman Yardımcı Hakemi Adem Mazlum
Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Türkeş
Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Emre Demirci
Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Kıvanç Kader
Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Tolga Tomar
Klasman Hakemi Ali Bilen
Klasman Hakemi Ali Emir Yolcu
Klasman Yardımcı Hakemi Ali Mert Beyde
Klasman Hakemi Alirıza Altunbakır
Klasman Yardımcı Hakemi Arif Taşkın
Klasman Yardımcı Hakemi Atahan Kandır
Klasman Yardımcı Hakemi Atakan Yüzlü
Klasman Yardımcı Hakemi Aykut Yılmaz
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Azem Zorlu
Klasman Yardımcı Hakemi Baran Karaman
Klasman Yardımcı Hakemi Baran Can Durmuş
Klasman Yardımcı Hakemi Batuhan Topçu
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Baykal Tuna
Klasman Hakemi Bedirhan Efeakdoğan
Klasman Hakemi Berat Osmancıklı
Klasman Hakemi Berk Sipahi
Klasman Yardımcı Hakemi Berk Tezcan
Klasman Hakemi Berkan Çetin
Klasman Yardımcı Hakemi Buğra Doğhan
Klasman Hakemi Burak Doğru
Klasman Yardımcı Hakemi Burak Yanardağ
Klasman Yardımcı Hakemi Cem Harman
Klasman Hakemi Ceyhun Elmas
Klasman Yardımcı Hakemi Cihad Buyurgan
Klasman Yardımcı Hakemi Cihan Ahmet Göre
Klasman Yardımcı Hakemi Cihat Sevi
Klasman Yardımcı Hakemi Coşkun Yalçın
Klasman Yardımcı Hakemi Çağrı Ateş
Üst Klasman Hakemi Egemen Artun
Klasman Yardımcı Hakemi Emre Kaya
Klasman Yardımcı Hakemi Eray Görgün
Klasman Yardımcı Hakemi Erdoğan Sertan Akman
Klasman Hakemi Eren Gökmen
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eren Öksüzler
Klasman Yardımcı Hakemi Erkan Arslan
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eyüp Özer
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Faruk Yağlı
Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Yüzbaşı
Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Tizci
Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Yıldız
Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Çıraklar
Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Kocayıldız
Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Genç
Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Şekerci
Klasman Hakemi Göktan Demeli
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel
Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Tunç
Klasman Hakemi Hakan Yurtseven
Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Erkan
Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Şahin
Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Can Yılmaz
Klasman Hakemi Halim Kolancı
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Hasan Erdoğan
Klasman Hakemi Hikmet Ayberk Han Tiryaki
Klasman Yardımcı Hakemi Hüseyin Sağlık
Klasman Yardımcı Hakemi İbrahim Bayram
Klasman Yardımcı Hakemi İbrahim Alaka
Klasman Yardımcı Hakemi İbrahim Zengin
Klasman Yardımcı Hakemi İlyas Samet Yelen
Klasman Yardımcı Hakemi Kerem Yıldız
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Akıncık
Üst Klasman Hakemi Mehmet Ali Özer.
Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Ali Yılmaz
Klasman Hakemi Mehmet Alperen Güçyetmez
Klasman Hakemi Mehmet Can Koç
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Sıraç Akpınar
Üst Klasman Hakemi Melih Kurt
Klasman Yardımcı Hakemi Melih Eser
Klasman Yardımcı Hakemi Melih Sayın.
Klasman Yardımcı Hakemi Merdani Mert Çölgeçen
Klasman Yardımcı Hakemi Mert Öztürk
Klasman Yardımcı Hakemi Mert Baykal
Klasman Yardımcı Hakemi Mert Şahin
Klasman Yardımcı Hakemi Mertcan Tezcan
Klasman Hakemi Mertcan Erölmez
Klasman Hakemi Mertcan Tubay
Klasman Yardımcı Hakemi Metin Yalçın
Klasman Hakemi Miraç Yıldırım
Klasman Hakemi Muammer Sarıdağ
Klasman Hakemi Muhammed Burak Tufan
Klasman Hakemi Muhammed Mehmetcan Söylemez
Üst Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek
Klasman Hakemi Muhammed Seyda Demirel
Klasman Yardımcı Hakemi Muhammet Cafer Algül
Klasman Yardımcı Hakemi Muhammet Mahmut Delimazı
Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Özel
Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Sert
Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Boylu
Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Başol Sorgunlu
Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Soner Yüce
Klasman Yardımcı Hakemi Mücahit Değermenci
Klasman Yardımcı Hakemi Necmi Akıncı
Klasman Hakemi Nevzat Okat
Klasman Yardımcı Hakemi Nuri Miski
Klasman Yardımcı Hakemi Nurullah Bayram
Klasman Hakemi Nurullah Kırbaş
Klasman Yardımcı Hakemi Ogün Keleş
Klasman Yardımcı Hakemi Oğuzhan Anıl’
Klasman Yardımcı Hakemi Okan Taşköprü
Klasman Yardımcı Hakemi Onur Han
Klasman Yardımcı Hakemi Onur Tomak
Klasman Yardımcı Hakemi Onur Akıncı
Klasman Yardımcı Hakemi Osman Arslan
Klasman Hakemi Osman Can Açıklar
Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Mutlu
Klasman Yardımcı Hakemi Ömer İnci
Klasman Hakemi Ömer Şivka
Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Faruk Büyükeken
Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Faruk Topcu
Klasman Yardımcı Hakemi Önder Demir
Klasman Yardımcı Hakemi Recep Güneş
Klasman Yardımcı Hakemi Recep Tayyip Keleş
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Rıdvan Çevik
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Rüştü Muhammed Orcan
Klasman Yardımcı Hakemi Sabri Emre Tekin
Klasman Yardımcı Hakemi Sadık Eren Ulusoy
Klasman Hakemi Sait Tuzcu
Klasman Yardımcı Hakemi Satılmış Furkan Demir
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Selami Dursun
Klasman Yardımcı Hakemi Selçuk Gökgöz
Klasman Yardımcı Hakemi Semih Kurtuluş
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Serdar Soydan
Üst Klasman Hakemi Seyfettin Alper Yılmaz
Klasman Yardımcı Hakemi Süleyman Oral
Klasman Hakemi Süleyman Soyutürk
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Şenol Bektaş
Klasman Yardımcı Hakemi Taha Berke El
Klasman Hakemi Tayfun Güz
Klasman Yardımcı Hakemi Tolga Düyüncü
Klasman Hakemi Turhan Beyke
Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Tatlıcan
Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Çelebi
Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Osman Solmaz
Klasman Yardımcı Hakemi Ulaş Kaçmaz
Klasman Yardımcı Hakemi Umut aptan
Klasman Hakemi Umut Yalçınkaya
Klasman Yardımcı Hakemi Umut İkisivri
Klasman Yardımcı Hakemi Yakup Yapıcı
Klasman Yardımcı Hakemi Yasin Şen
Klasman Yardımcı Hakemi Yasin Emre Ceylan
Üst Klasman Hakemi Yunus Dursun
Klasman Hakemi Yunus Emre Çiftçi
Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük