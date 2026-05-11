Van’da son zamanlarda yaşanan elektrik kesintileri esnafı zor durumda bırakırken, kesintilerin yarın da devam edeceği belirtildi.

Van’ın merkez ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerindeki birçok mahallede yarın (12 Mayıs Salı) enerji kesintisi yaşanacak.

Kesintilerden İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Erciş, Muradiye, Çaldıran ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre elektrik kesintilerinden etkilenecek mahalleler:

İPEKYOLU:

08.00 – 17.00 saatleri arasında; Esenler Mahallesi Dostlar Sokak, Şerefiye Caddesi, Akdağ Sokak, Dostlar Sokak, Taşkın Sokak, Bağlarbaşı 17. Sokak ve bağlı sokaklar, Veteriner Caddesi, Ahmedi Hani Sokak ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yapılacak.

13.00 – 14.00 saatleri arasında; Esenler Mahallesi Alım Dayı Sokak, Firozbey Sokak, Firozbey 1. Sokak, Firozbey Çıkmaz Sokak, Okul Sokak, Veteriner 2. Sokak, Şerefiye Caddesi 180. Sokak, Ağacan Sokak ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yapılacak.

EDREMİT:

03.00 – 14.00 saatleri arasında; Kavurma Mahallesi’nde bulunan 2748. Sokak ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yapılacak.

10.00 – 11.00 saatleri arasında; Kavurma Mahallesi’nde bulunan Briketçiler Sokak, Van Çevre Yolu altı ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yapılacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi, Akçift, Atmaca, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Dağönü, Değirmenözü, Derebey, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Göllü, Güvençli, Halkalı, Karaağaç, Kumluca, Meydancık, Özyurt, Pirgarip, Sağlamtaş, Şahgeldi, Tabanlı, Yaylıyaka, Yeşilsu ve Yumrutepe mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yapılacak.

09.30 – 16.30 saatleri arasında; İskele Mahallesi ve Şemsibey Mahallesi’ne bağlı 1, 2, 3, 4 ve 5. sokaklar ile Şahbender Sokak’ta planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

11.00 – 12.00 saatleri arasında; Kumluca Mahallesi’nde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kavurgalı Mahallesi, Atlılar Mahallesi, Bölekli Mahallesi, Güleçler Mahallesi, Kızılca Mahallesi, Geçitvermez Mahallesi, Mahmutabat Mahallesi ve Karakollar Mahallesi’nde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Cezaevi Üstü Tugay Yolu 1. Sokak, 382. Kanalet Sokak, Keklikova Küme Evleri, Alay Caddesi, Yılmazlar Sokak, Ağyol 1. Cadde, Aldeşerler Sokak, Karaman Sokak, 108. Coşkun Sokak, Akıllı Sokak, Gültepe Sokak ve Beyazıt Mahallesi’ne bağlı Gültepe Tugay Caddesi’nde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

09.30 – 16.30 saatleri arasında; Hocaali ve Aşağıçökek mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

10.00 – 16.30 saatleri arasında; Yankıtepe Mahallesi, Kızılören Mahallesi, Payköy Mahallesi, Deliçay Mahallesi, Ergücü Mahallesi, Keklikova Mahallesi, Salmanağa Mahallesi ve Kadirasker Mahallesi’nde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Tekindere, Karadulda ve Direkli mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yapılacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kandahar Mahallesi’ne bağlı 316. Sokak’ta planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dorutay Mahallesi, Çubuklu Mahallesi, Aksorguç Mahallesi, Seydibey Mahallesi, Gölealtı Mahallesi ve buna bağlı Bedir, Akçay, Seydibey ve Seyrantepe sokaklarında planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.