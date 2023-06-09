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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yürütülen Spor Van ve Yaz Okulları tanıtım töreni, Atatürk Şehir Stadyumunda düzenlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı tarafından kentte her çocuğun en az bir spor dalı ile ilgilenmesi amacıyla başlatılmasını sağladığı “Spor Van” projesinin açılışı yoğun katılım ile gerçekleşti.

Sporcular, Atatürk Şehir Stadyumunda “Spor Van Projesi” kapsamında hünerlerini sergiledi.

Düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Kurum Amirleri, antrenör ve sporcular katıldı.

“UYGULADIĞIMIZ BU PROJEYLE AMACIMIZA ANA HATLARI İLE ULAŞTIK”

Spor Van ve Yaz Spor Okulları tanıtım töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “Bugün burada Spor Van Projemizin yaz okulları açılış programı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu güzel birlikteliği sağlayan öğretmenlerimize, öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah'a şükür uyguladığımız bu projeyle amacımıza ana hatları ile ulaştık. Belirttiğim o nihai hedef olan her çocuğun bir spor dalı ile uğraşması ya da bir spor dalının izleyicisi olma hedefi doğrultusunda büyük bir azimle, gayretle arkadaşlarımız ilerliyor. Bütün öğretmenlerimize özellikle beden eğitimi öğretmenlerimize, antrenörlerimize, spor eğitmenlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

“BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM”

Çocukların, gençlerin sporla uğraşmalarından büyük keyif aldığının altını çizen Vali Balcı, “Çocukları, gençleri seven, sporu sporcuları seven, destekleyen bir vali olarak bu güzel etkinlikleri görmekten, bu faaliyetleri görmekten, çocuklarımızı sporla uğraşırken görmekten büyük mutluluk ve bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu mutluluğu bize yaşatan sevgili çocuklarımıza, gençlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TÜM ÇOCUKLAR PROJEDEN YARARLANSIN”

Tüm çocukların bu projeden yararlanması gerektiğine vurgu yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “Buradan tüm Van'daki velilere, annelere, babalara, gençlere ve çocuklara da şunu duyuruyorum; Yaz Spor Okullarımız başladı. Yaz Spor Okullarından yeteri kadar çocukların yararlanmalarını istiyorum. Her çocuk kendi okuluna başvursun. Oradan organize edilecek. Ya da bir ilçedeki Gençlik Spor İl Müdürlüklerine başvursunlar. Yaz Spor Okullarından yararlansınlar. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel birlikteliği sağlayan, emeği geçen bütün arkadaşlarıma canı gönülden, kalpten yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Dereceye giren sporcular ve özel sporcuların, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’ya forma ve bayrak hediye etmesi ile program sona erdi.

Mehmet Salih Giyci