Van Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal beceriler kazanması, kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmek ve becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Van'ın Edremit ilçesi Köprüler Mahallesi’nde Ressam Melis Doğan’ın da katıldığı bir resim etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen, Van Valiliği ile Van Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte mahalleli çocuklarla okulun bahçesinde bir araya gelen Ressam Melis Doğan, öğrencilere temel resim tekniği ve malzemeyi doğru kullanım konusunda bilgi verdi. Öğrencilerle birlikte akrilik boya çalışması da yapan Ressam Doğan, her resim çalışmasıyla ayrı ayrı ilgilendi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikle oldukça keyifli vakit geçiren öğrenciler, resmettikleri doğayı, hayvan figürlerini ve şehrin simgeleri ile hatıra fotoğrafı çekti.