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Bu hafta İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliği ile Atatürk Kültür Merkezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin "Çelmeye Takılan Grafik İşler" adlı tasarım sergisine ev sahipliği yapacak.

Tasarım Sergisi, dün düzenlenen törenle açıldı ve birçok öğrenci, akademisyen ve davetliler katılım sağladı. Sergi, 29 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergi, farklı grafik tasarım çalışmalarını içerirken aynı zamanda öğrencilerin yeteneklerini sergileme fırsatı sunuyor.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı "Çelmeye Takılan Grafik İşler" sergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin tasarımlarını sergilediği bir etkinlik oluyor. Sergi, birçok ziyaretçiye görsel bir şölen sunarken aynı zamanda genç sanatçıların yeteneklerini ortaya koyma fırsatı sağlıyor.





Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Meryem Deveci, sergiye ilişkin şunları söyledi;

"Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafi̇k Ana Sanat Atölye Derslerini yürütüyorum. Birinci kademeden son kademeye mezun olana kadar öğrencilere mümkün olduğunca çok farklı alanlara değinecek çalışmalar yaptırtmaya çalışıyorum. Hem teknik anlamda hem de düşünsel anlamda belli bir yetkinliği kazandırmaya çalışıyorum.

Bu sergi de aslında sadece öğrencilerin çalışmalarından oluşan karma bir sergidir. Her kademeyi barındırmaktadır. Bu çalışmalarda sosyal soruna ilişkin göndermeler yapan çalışmalar var, aynı zamanda grafik tasarımın temel kurallarını oluşturan tasarım projeleri var. Öğrenciler burada daha çok bu alana yönelik hem teknik bilgiye sahip oluyorlar, bilgisayar anlamında tasarım programlarında kullanabilecek yetkinliğe sahip oluyorlar, hem de bilgiyi sanat objesine dönüştürmeyi öğreniyorlar.

Araştırırken o araştırmayı özgün bir biçimle görsel dille nasıl aktarabileceklerini öğreniyorlar ve bu çalışmalarda da biz bunu göreceğiz yani bir takım sorunu ya da bilgiyi herhangi bir problemi görsel dille ifade ettiklerini göreceğiz. Metaforları kullanıyorlar, kavramları kullanıyorlar, illüstrasyonlara başvuruyorlar. Bu arada aslında bir çeşit, öğrenci mezun olacak kademeye geldiğinde 'Hocam, biz düşünmeyi öğrendik' diyorlar çünkü bilgiyi sadece okumak, anlamak yetmiyor bilgiyi işlemek de çok önemli. Öğrenci bu derste bilgiyi işlemeyi de öğreniyor" şeklinde konuştu.

Dördüncü sınıf grafik bölümü öğrencisi Esra Aydın; "Yaptığım renk çalışmasında aslında kiraz çiçeğini, yani Japon kültüründe jakura ağacını tanıttım. Jakura ağacı, kiraz çiçekleri Japonya'da acısız ölümü ve mükemmel hayatı temsil etmektedir. Ben ise bu çalışmada siyah rengi kullandım.

Siyah renk, ölümün acısının rengidir, bu yüzden mezarlık nesnesinden yola çıkarak kiraz çiçeklerini mezarlığın üstüne dizdim. İkinci çalışmamda ise kiraz çiçeklerini ışık ve gölge etkisini yansıtarak kendi renkleriyle vermek istedim.

Ne kadar güzel ve mükemmel çiçekler olsa bile bir mezarlığın üstünde aslında çok ürpertici duruyorlar. Son çalışmamda ise bu çiçeklerin ne kadar mükemmel olduğunu, mükemmel gözüktüğünü ve hayata enerji kattığından bahsetmek istedim. O yüzden kendi renklerini verdim ve arkaya da pembe tülünü gösterdim. Çünkü baktıkça insanın bakası gelmesi, hayata pozitif olarak görünmesinin gerektiğinden bahsettik " ifadelerini kullandı.





Dördüncü sınıf grafik bölümü öğrencisi Yağmur Gönüldaş da; "3 yıldır grafik eğitimi alıyoruz ve grafik eğitimi aldığımız süre boyunca logo tasarım, amblem, kurumsal kimlik gibi çalışmalar yaptık. Bunun yanında kurgusal çalışmalar da yaptık. Kelimeleri tasarıma döktük, hikaye oluşturduk, bunları tasarladık. Sonra, yılbaşı çalışmaları yaptık.

Mesela en son çalışmamızda zaten kurgusal bir çalışma oldu. Benim yaptığım kurgu Bosna Hersek savaşıyla ilgili bir kurgu yapmıştım. Bosna Hersek savaşında bulunamayan bedenler, kayıp bedenler hakkında bir çalışma yaptım. Eserlerimiz tamamen hayali, grafikte zaten hayal ürünü olması çok daha önemli. O yüzden hayal gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Benim toplam 9 eserim var" dedi.

Sergi, 29 Aralık tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak ve sanatseverleri ağırlayacak.