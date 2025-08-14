Van'ın Muradiye ilçesinden geçen Bendimahi Çayı'nda su seviyesinin mevsim normallerinin altına düşmesi, bölgede yaşayan Siraz balığı (Capoeta umbla) yavrularını olumsuz etkiledi. Çayın bazı bölümlerinde debinin düşmesiyle su yüzeyinde sıcaklık arttı, oksijen seviyesi azaldı. Son günlerde Bendimahi Çayı'ndaki su seviyesinin azalması, balıkların bu yolculuğunu engelledi. Özellikle çayın Muradiye bendinde sığlaşan su, yavruların büyük bir kısmının mahsur kalmasına neden oldu.

Bölge sakinleri, su seviyesinin daha da düşmesi durumunda balık yavrularının toplu halde ölebileceğinden endişe ediyor. Bölge halkı ve balıkçılar, suyun çekilmesiyle birlikte yavru Sirazların kıyıya yakın sığ alanlarda sıkıştığını ve yırtıcı kuşlar ile diğer hayvanların kolay avı haline geldiğini belirtti. Uzmanlar ise kuraklık, tarımsal sulama ve iklim değişikliğinin çay ekosistemini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, acil önlem çağrısında bulundu.

Van Gölü havzasındaki akarsuların yalnızca su değil, yaşam taşıdığını ifade eden Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Yaz aylarında debiler düşünce, balıkların yuvaları daralır, yaşam alanları tehlikeye girer. Tarımsal sulama için su alırken, bu derelerdeki canların da suya muhtaç olduğunu unutmamalıyız. Balık türleri, ekolojik zenginliğimizin sessiz bekçileridir; onları korumak, hem doğaya hem geleceğimize borcumuzdur.

Van Gölü havzasındaki akarsular, yalnızca hidrolojik unsurlar değil, aynı zamanda çok sayıda balık türü için kritik yaşam alanlarıdır. Yaz aylarında su debilerinin azalması, habitat küçülmesi ve termal stres gibi faktörler aracılığıyla balık popülasyonları üzerinde olumsuz etkiler yaşatmaktadır. Tarımsal sulama amacıyla akarsu yataklarından su çekilirken, bu ekosistemlerdeki biyotik unsurların suya erişim gereksiniminin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bölgedeki balık türleri, ekosistem hizmetleri ve biyolojik çeşitlilik açısından stratejik bir öneme sahiptir; bu nedenle korunmaları, sürdürülebilir su yönetimi politikalarının ayrılmaz bir parçası olmalıdır" dedi.