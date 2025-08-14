Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte üçü çocuk 8 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Burş, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 106'sı çocuk, 235'e yükseldiğini kaydetti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinden beri düzenlediği saldırılarda 61 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında insani yardımların güvenliğinden sorumlu 14 görevlinin de bulunduğu 61 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini, yardım güvenliğinden sorumlu görevlileri ve insani yardım alabilmek için bekleyenleri hedef aldı.

İsrail askerleri Gazze kentinde yardım malzemelerinin güvenliğinden sorumlu görevlileri vurdu. Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Kavşağı'nda 7 görevli, Kerame bölgesinde de 1 görevli öldürüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniyye bölgesine düzenlediği hava saldırısında, bölgeye ulaşan insani yardımların güvenliğini sağlayan aşiret ve ailelere mensup 6 görevli öldürüldü.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Tevam Kavşağı bölgesine düzenlenen topçu saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kent merkezindeki bir binayı hedef alan saldırısında Filistinli anne ile kızı yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin toplandığı alanı hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesinde insani yardım almaya çalışan 1 Filistinli de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Duf" ailesine ait evin hedef alındığı hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneyinde, Tel el-Hava Mahallesi'ndeki 8. Cadde'de de yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar vuruldu. Saldırıda, Filistinli "Ebu Hanidek" ailesinden 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde yardım alabilmek için bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail işgal planı uyguladığı Gazze'nin Zeytun Mahallesi’nde 3 günde 300 evi yıktı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in Gazze şehrinin güneydoğusunda yer alan Zeytun Mahallesi'nde yoğunlaşan işgal saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Basal, İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'nde yoğun askeri saldırılar yaptığını, bu kapsamda sivil yerleşimlerini hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusunun özellikle 5 kat ve üzerindeki binalara saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Basal, kullanılan patlayıcılar sebebiyle çevredeki yapıların da yıkıldığını ifade etti.

Basal, İsrail'in bölgede 3 gün içerisinde 300 evi tamamen yıktığını, bazı evlerin sakinleri içerisindeyken yıkıldığı ve ölenler olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun bölgede uyarı yapmadan yıkım yaptığını belirten Basal, yoğun saldırıların sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Son 24 saatte 123 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 123 ölü ve 437 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 201 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 42 bin 484 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1859 kişinin öldürüldüğü, 13 bin 594 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 722'ye, yaralıların sayısının 154 bin 525'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sene başından beri 10 Filistinliyi öldürdü

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un güneyindeki Duma beldesinde, 35 yaşındaki Halil Rıza Devabişe'nin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından silahla vurularak öldürülmesi kınandı.

Devabişe'nin öldürülmesinin "kasten işlenmiş tam anlamıyla bir infaz suçu" olduğu belirtilen açıklamada, "Yerleşimci teröründe ve onların işlediği suçlarda yaşanan tırmanışı, Filistinlileri öldürmeyi amaçlayan gerçek mermilerin kullanılmasını son derece tehlikeli görüyoruz. Bu sene başından bu yana yerleşimcilerin kurşunlarıyla şehit edilenlerin sayısı 10'a yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

"Soykırım, zorla göç ettirme, ilhak ve yerleşimci terörünü" ülkeler ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili organlarıyla takip ettiklerini belirten Bakanlık, İsrail'e karşı caydırıcı uluslararası yaptırımlar uygulanmasını, "yerleşimci milislerin" dağıtılmasını ve onlara sağlanan korumanın kaldırılmasını talep etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bugün Nablus'un güneyindeki Duma beldesine düzenledikleri baskında 35 yaşındaki Halil Rıza Devabişe'yi silahla vurarak öldürmüştü.

Filistinliler; İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da evleri yıkma, bölge halkını zorla topraklarından çıkarma, yasa dışı yerleşimleri genişletme gibi saldırılarını artırarak Batı Şeria'nın ilhakına zemin hazırlamaya çalıştığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'in üzerinde Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.