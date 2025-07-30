Kent genelinde planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında bugün bazı mahallelerde enerji kesintileri olacağını duyurdu.

Planlı bakım çalışmaları nedeniyle merkez ilçeler İpekyolu, Tuşba ile birlikte Gürpınar, Başkale, Gevaş, Bahçesaray, Erciş, Özalp ve Çaldıran ilçelerindeki birçok mahallede enerji kesintileri yaşanacak.

VEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre; enerji kesintilerinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00 - 12.00 saatleri arasında; Hacıbekir mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-18.00 saatleri arasında; Karşıyaka, Hatuniye, Buzhane, Hafiziye, Halilağa mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

12.00-14.00 saatleri arasında; Kevenli mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

09.00-17.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-18.00 saatleri arasında; Altıntepe, İskele ve Kalecik mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

13.00-18.00 saatleri arasında; Akçift, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Ermişler, Gedikbulak, Karaağaç ve Sağlamtaş mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-17.00 saatleri arasında; Çörekli ve Üçgen mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE;

10.00-17.00 saatleri arasında Barış, Hasanbey, Işıklı, Köprüağzı ve Örenkale mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Yuva mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY;

09.00-17.00 saatleri arasında; Çatbayır ve İslam mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Kızılören, Payköy ve Yankıtepe mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00-17.00 saatleri arasında; Dağdeviren, Mehmetalan ve Şehittepe mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN;

09.00-13.00 saatleri arasında; Aşağımutlu, Aşağıyanıktaş, Burçakalan, Demircik, Kılavuz, Serpmetaş, Yukarımutlu ve Yukarıyanıktaş mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.