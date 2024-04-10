Van Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere göre bayramın 1. gününün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Bayramın 1. günü (10.04.2024 Çarşamba): Van ili çevresinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının en yüksek 14, en düşük ise 7 derece olması tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde esmesi (30-50 km/sa) beklenmektedir" denildi.