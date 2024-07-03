Her akşam farklı sanatçıların ağırlandığı konserler, Vanlılara unutulmaz anlar yaşatıyor. Bugün planlanan konserde ise saat 20:00’de sanatçı Fatma Turgut, Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alacak.

Festivalde bugüne kadar Oğuzhan Koç, Alişan, Mert Demir, Berdan Mardini sahne aldı ve Vanlılar konserlere yoğun katılım sağlayarak doyasıya eğlendi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali; 6. durağı olan Van’da söyleşi, konser, film gösterimleri, tiyatro, opera, çocuk etkililikleri, fotoğraf yarışması, sergi ve konser gibi etkinliklerle 7 Temmuz'a kadar devam edecek.