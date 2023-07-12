Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün konferans salonunda Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen TAGEM ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliğiyle yürütülen “Türkiye'nin Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak İçin Biyolojik Kütlenin Sürdürülebilir Kullanımı” projesi çerçevesinde "Biyokütlenin Enerji Yolculuğu 6. Teknik Eğitimi" Van'da gerçekleştirildi.

Programda bir konuşma yapan TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker, artan nüfusta bireylerin sağlıklı şekilde yaşaması için gıdanın yüzde 65’inin artırılması gerektiğini ve suda da yüzde 65 tasarruf sağlanması gerektiğini belirtti. İklim değişikliğine uyum ve adaptasyon noktasında neler yapılması gerektiği konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Genel Müdür Türker, “Şu an 40 ülkede gıda ve 80 ülkede su krizi var.

Gıda krizinin 2050 yılında 55 ülkeye çıkacağı söylenmektedir. Sorunlar küreseldir ama çözümler yereldir. Bu nedenle yerel çözümleri ulusal sorunlara çözüm getirecek entegre yaklaşımlara ihtiyacımız var. 1980 yılında kişi başına düşen arazimiz 6 dekardı. Ancak şu an kişi başına düşen arazi 2,8 dekardır. Bu 2035 - 2040 yıllarında 1,5 dekarlara düşecektir.

Daha fazla tarım yapılacak alanımız ise yoktur. Sulama alanlarımızda da sona doğru geldik. İşte bu noktada bizim verimi ve kaliteyi artırmamız, biyotik ve abiyotik stres çarklarına uyumluğu sağlayacak, hastalıklara dayanıklı ürünleri, çeşitleri ve yeniklikleri geliştirmek zorundayız. İşte bu yüzden ar-ge işin göbeğine oturuyor” dedi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise Van’ın hayvancılıkla ilgilenen bir il konumda olduğunu belirterek, “İlimizde 10 milyar liralık tarımsal hasıla var. İlimiz mera ve koyun varlığı konusunda Türkiye’de birinci sıradadır. Yem bitkileri kapasitesi yüksek ve değer verilmesi gereken bir ildir” diye konuştu.

Milletvekilliği döneminde kurumlarla tarım konusunda toplantılar yaptıklarını dile getiren AK Parti 27. Dönem Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, “Yaptığımız görüşmelerde Van’ın ‘Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ihtiyaç olduğunu bildirdik. Bu konuda da çeşitli toplantılar yaptık. Cumhurbaşkanımıza hazırladığımız dosyayı arz ettik ve kendisi de bir talimat verdi. 2022 yılının 4’üncü ayında Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Böylece Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz kurulmuş oldu” şeklinde konuştu.

Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdal Orman’ın da bir konuşma yaptığı program, sunumlarla devam etti. Programa TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, TKDK Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, AK Parti 27. Dönem Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve kamu kurum personelleri katıldı.iha