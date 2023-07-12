Wanhaber / Fatma Öztürk

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın aylık olağan meclis toplantısı, Van TSO meclis başkanı ve üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

VANTSO’da gerçekleştirilen meclis toplantısında imar, çevreyolu, kümelenmiş sektörler, kesintisiz demiryolu bağlantısı gibi konular gündeme getirildi ve bu konuların çözülmesi gerektiğini vurgulandı.

Toplantı sonunda VANTSO Meclis Başkanı Turan Avcı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş tarafından yeni meclis üyemiz Kamuran Ateş'e rozeti takdim edildi.