Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle, Van TSO AB Bilgi Merkezi öncülüğünde ve çeşitli paydaş kuruluşların iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, kentte sürdürülebilir ulaşımın önemine dikkat çekildi. Etkinlik kapsamında Van TSO binası önünde bir araya gelen bisikletliler, şehir içinde oluşturulan güzergâhı takip ederek Van Kalesi civarında bulunan müzeye kadar pedal çevirdi. Renkli görüntülere sahne olan turda, katılımcılar hem sağlıklı yaşamın hem de çevre dostu ulaşımın önemine vurgu yaptı.

Bisiklet turuna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu, Van Gölü Aktivistleri, Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Bisikletliler Derneği de destek verdi. Katılımcılar, benzer etkinliklerin Van’da daha sık yapılması gerektiğini dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuya ilişkin konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir bisiklet paneli ve ardından bisiklet turu düzenlediklerini belirtti.

Başkan Vekili Çeliktaş, "Buradan önemli bir çağrımız var: Yöneticilerimizin, karar vericilerimizin, büyükşehir belediyemizin ve diğer ilçe belediyelerimizin yeni imar planlarında mutlaka ama mutlaka bisiklete yer vermeleri gerekiyor. Bisiklet yolları açmaları, bu alana destek vermeleri ve bisiklet kullanımını teşvik etmeleri gerekiyor.

Çünkü bisiklet hem sağlık açısından çok faydalı hem trafik yükünü azaltıyor hem çevre dostu hem de ekonomik olarak oldukça önemlidir. Bu nedenle gelişmiş şehirlerin düzeyine ulaşmak için bizim de bisiklete gereken değeri vermemiz, eğitimlerle bu bilinci yaygınlaştırmamız gerekiyor. Gençlerimizi bu konuda mutlaka bilinçlendirmeliyiz" dedi.

Bisiklet hem doğa dostu hem de sağlık açısından çok kıymetli olduğunu dile getiren Çeliktaş, Van TSO olarak bu sürece destek verdiklerini kaydetti.