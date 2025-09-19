Cumartesi gününden itibaren benzine 1 lira zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 54 lirayı aşacak, başkent Ankara'da ise 55 lira bandına dayanacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Cumartesi gününden itibaren benzine 1 TL zam beklenirken pompaya da yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 54 TL'yi aşacak, başkent Ankara'da ise 55 lira bandına dayanacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.