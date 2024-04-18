YYÜ Nihat Bayşu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Alp, ülkede Cumhuriyet sonrası dönemde hız kazanan sanayileşme ve şehirleşmeye bağlı olarak yaşanan toplumsal değişim, dönüşüm, geleneksel kalıpların farklılaşmasına yol açtığını söyledi.

Kimi çevrelerde modernizm olarak adlandırılan bu etkileşim sürecinin özellikle Anadolu'nun belirli bölgelerinde farklı zamanlarda ve farklı biçimlerde seyir izlediğini belirten Alp, şunları kaydetti:

"Van'da çeşitli sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı son 30 yılda hızlı bir değişim dönemi yaşanmaktadır. Van, bölgenin önemli bir kavşak noktasında yer alan konumuyla, ekonomik ve kültürel açıdan büyük birikim ve zenginliğe sahiptir. Bu zenginliğin korunması ve geliştirilmesi, yeni oluşan şehircilik kültürüne eklemlenerek sürdürülmesi, giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin yöneldiği sorunlardan biri de bölgedeki zengin geleneğin günümüze ne yönde ve nasıl evrilmesi gerektiği konusunda çözüm yolları aramaktadır."

Alp, geleneklerin, toplumların tarihi boyunca edindiği ve ait olduğu toplumu karakterize eden önemli zenginlikler olduğunu ifade etti.

Çalıştaya konuşmacı olarak katılan YYÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Doç.Dr. Şahabettin Öztürk "20. yüzyılın başından günümüze kadar Van kentinin mimari oluşumu", Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel Bingöl "Milli Mimari Rönensansı", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Prof.Dr. Suphi Saatçi "Çağdaş Mimaride Geleneksel Mimarinin Etkileri" ve İran İslami Azad Üniversitesi akademisyenlerinden Babak Nasirabadi "Gelenek, Yaratıcılık, Modernite" ile Babak Abdolghafari "Sorular ve yöntemler, geleneklerden ders almak" konularında bilgi verdi.