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Belediyelerin çalışmalarını konu alan belgesel projesini hayata geçiren TRT Kurdî, ilk bölümünü Şanlıurfa’da çektiği ‘Benim Şehrim’ konulu belgesel çalışmasının ikincisini Van’da çekti. 4 gün süren çekimlerde Van Büyükşehir Belediyesi eliyle yapılan ve yapımı devam eden projelerin yanı sıra kadınlara ve gençlere yönelik gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinlikler de ele alındı.

VAN’A ÖZEL ÇEKİMLER YAPILIYOR

İkinci bölümün çekildiği Van’da, Büyükşehir Belediyesinin halka sağladığı sosyal, ekonomik, kültürel, sanat, spor ve birçok alanda yaptığı hizmetler ele alınırken, İstihdam ve sanata yönelik yapılan çalışmalar için kamera karşısına geçen kadın kursiyerler çalışmalarını anlattı.

Kentte sürdürülen çalışmaları TRT Kurdî ‘Benim Şehrim’ belgeseli için anlatan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, pilot il olarak Tarih, kültür ve Turizm Şehri Van’da belgesel çekimlerine başlayan İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı ve çekim ekibine teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin kenti gerçek belediyecilik hizmetleri ile buluşturduğuna dikkat çeken Genel Sekreter Çelikel, Sahil Yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanı projesinden, dip çamuru temizliğine, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinden, Katı Atık Entegre ve aktarma istasyonlarına, prestij cadde uygulamalarından, park çalışmalarına kadar birçok alanda Vanlıların hak ettiği hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Van Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde sürdürdüğü çalışmaları konu alan Belgesel Eylül ayında TRT Kurdî ekranlarında yayınlanacak.

Van bölge gazetesi