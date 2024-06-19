Bayramın son gününde Van merkez ilçelerde 16 fırın nöbetçi.
Sabahın erken saatlerinde sıcacık ekmek çıkararak hizmet vermeye başlayan fırınlar, bugün vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayacak.
İşte Van merkez ilçelerde bugün ki nöbetçi fırınlar;
1- Sarmaşık Ekmek Fırını (Kale yolu üzeri)
2- Büyükşehir Unlu Mamulleri (Akköprü Mahallesi)
3- Kardeşler Ekmek Fırını (Serhat Mahallesi)
4- Özberk Ekmek Fırını (Hacıbekir Caddesi)
5- Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (Şerefiye Mahallesi)
6- İslamoğlu Ekmek Fırını (Milli Egemenlik Caddesi)
7- Ekmek Dünyası (Karşıyaka Mahallesi)
8- Hayat Ekmek Fırını (Vali Mithat Bey Mahallesi)
9- Uyaş Ekmek Fırını (Karşıyaka Beşyol civarı)
10- Çello Ekmek Fırını (İkinisan Caddesi)
11- Kampüs Ekmek Fabrikası (Kampüs yolu)
12- Mis Cemal Ekmek Fırını (İskele Caddesi sonu)
13- Başak Ekmek Fabrikası (Gölbaşı Caddesi)
14- İstanbul Ekmek Fırını (Vali Mithat Bey Mahallesi)
15- Sofibaba Ekmek Fırını (Şerefiye Mahallesi)
16- Akköprü Taş Ekmek Fabrikası (Akköprü Mahallesi)