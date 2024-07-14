Her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan Van Balığı (İnci Kefali) av yasağı 3 ay boyunca titizlikle yürütüldü.

Suyun tersine yüzüp yumurtalarını tatlı sulara bırakan Van Balığı, eşi benzeri olmayan bir yolculuk gerçekleştirerek, görevini tamamladı ve yeniden sodalı sulara geri döndü. Meşakkatli süreçte tüm engellere rağmen hedefini tamamlayan balıkların en büyük tehdidi ise kaçak avcılar oluyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kaçak avcılar hakkında uygulanan cezaları Wanhaber’e açıkladı.

90 günlük süre içerisinde 185 kişiye ceza kesildiğini aktaran Görentaş, “Av yasağına muhalefetten bu kişilere 2 milyon 450 bin TL idari para cezası kesildi. Aynı zamanda 5 bin 300 metre manyat ağı, 180 adet avcılık malzemelerine el konuldu. Van Balığının nesli için taviz vermeden çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.