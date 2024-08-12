Van'da gerçekleşen görkemli bir aşiret düğünü, konuklarını adeta büyüledi. Van'ın esnaf kökenli Gevdan Aşireti üyesi Saim Aşkan'ın oğlu Rıza Aşkan'ın, Kübra Aşkan ile dünya evine girmesi, bölgenin tanınmış isimleri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

Düğün törenine binlerce davetli katıldı ve misafirler, göz kamaştırıcı bir şölen izlediler. Özellikle geline takılan yaklaşık 3 kilo altın ve damada verilen 3 milyon TL'lik takı, herkesin nefesini kesti. Aşiret liderlerinden iş adamlarına, sivil toplum kuruluşu başkanlarına kadar pek çok saygın konuk, çifti en içten dileklerle tebrik etti.

Toy büyüğü Avukat Uğur Dere, bu görkemli etkinliğin ayrıntılarını şöyle özetledi: "Düğünümüze Hakkari başta olmak üzere il dışından katılımın yanında İran ve Irak'tan misafirlerimiz oldu. Geleneksel takı törenimizde, gelin ve damada oldukça cömert hediyeler takıldı.

Gelinimize yaklaşık 3 kilo altın, damada ise 3 milyon TL'ye yakın bir takı hediye edildi. Tüm konuklarımıza teşekkür ediyor, çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum."

Bu görkemli düğün, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına ışık tutarken, aşiret kültürünün zenginliğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Konuklar, saatlerce süren eğlencenin ardından, bu benzersiz deneyimi uzun süre hafızalarında taşıyacaklar.