Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 37 yıl hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalanmış, 14 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır

Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 2 adet ziynet eşyası, 2 adet bisiklet ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 aranan şahıs yakalanmıştır.

1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız silah, 8 adet fişek, 196 paket kaçak sigara, 1 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.iha