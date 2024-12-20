TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 38,9'unu motosiklet, yüzde 10,3'ünü kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 51,8, kamyonette yüzde 14,1, otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 5,8, traktörde yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 31,1, otobüste yüzde 5,5 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı.

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 35,8, kamyonette yüzde 18,7, motosiklette yüzde 8,9 artarken traktörde yüzde 17,5, kamyonda yüzde 17,1, otobüste yüzde 8,1 ve otomobilde yüzde 1,3 azaldı.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 19,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

VAN’A AİT VERİLER;

Kasım 2024 verilerine göre Van’da bulunan toplam motorlu kara taşıt sayısı 88 bin 466 olarak kayıtlarda yer aldı.

Van’da trafiğe kayıtlı 33 bin 991 otomobil, 6 bin 301 minibüs, 831 otobüs, 23 bin 326 kamyonet, 5 bin 817 kamyon, 7 bin 736 motosiklet, 9 bin 589 traktör bulunurken, özel amaçlı motorlu kara taşıt sayısı ise 875 oldu.

Kasım ayında Van’da 2 bin 636 motorlu kara taşıtın devri yapıldı.

Devri yapılan kara taşıtların bin 219’u otomobil, 185’i minibüs, 10’u otobüs, 972’si kamyonet, 52’si kamyon, 87’si motosiklet, 109’u traktör, 2’si ise özel amaçlı araçlardan oluştu.