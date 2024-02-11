Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) bir arızadan kaynaklı İpekyolu ilçesinde bulunan bir çok mahallede suların kesileceğini duyurdu.

DUYURU 20 DAKİKA KALA YAPILDI!

VASKİ, su kesintisine sadece 20 dakika kala duyuru yaptı. Konuya tepki gösteren vatandaşlar VASKİ'nin daha önce bir duyurusu olmadığı için kesintiye hazırlıksız yakalandıklarını belirtti.

KESİNTİ OLAN MAHALLELER

VASKİ sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi Samancılar mevkisinde 500'lük isale hattımızda meydana gelen ani arıza nedeniyle Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Hamurkesen ve Kıratlı Mahallelerinde 11 Şubat Pazar (bugün) 14:00 ile 21:00 saatleri arasında su kesintisine gidilecektir." ifadelerine yer verdi.