Van’da altın piyasasında, beklenen bahar ve düğün sezonu hareketliliğinin henüz başlamadığı ve durgunluğun hakim olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 27 yıldır sektörde olduğunu söyleyen Erkan Doğan, bu dönemde piyasanın büyük ölçüde küresel gelişmelere bağlı olduğunu ifade etti.

Kuyumcu esnafı Doğan, “Şu an ticaret büyük ölçüde Hürmüz Boğazı’na kitlenmiş durumda. Oranın açılıp kapanması piyasaları doğrudan etkiliyor. İnsanlar da genelde yatırımlarını altından yana kullandığı için bu gelişmeleri yakından takip ediyor.” dedi.

Altın fiyatlarında son dönemde dalgalanma yaşandığını dile getiren Doğan, “Yaklaşık 1-1,5 ay önce gram altın 8 bin lirayı geçmişti. Ardından 6 bin 500 seviyelerine kadar geriledi. Şimdi ise yeniden yükseliş trendine girmiş durumda.” diye konuştu.

“PİYASA ŞU AN DURGUN”

Fiyatlardaki düşüşün ardından vatandaşların beklemeye geçtiğini belirten Doğan, “Şu an çok acil işi olmayan herkes beklemede. Kimse alışveriş yapmıyor. Piyasa biraz durgun. Normalde bu sezon bizim çok yoğun olmamız gerekiyordu ama o yoğunluk yok. Mecbur olan, işi olan bozduruyor ama genel anlamda insanlar yükselişi bekliyor.” şeklinde konuştu.

Vatandaşların genelde yanlış zamanda işlem yaptığını söyleyen Doğan, “Altın yükseldiğinde panikle alım yapılıyor. Düşüşte ise ‘daha da düşer’ korkusuyla satışa yöneliyor. Bu yüzden çoğu kişi yüksekten alıp düşükten satıyor. Biraz daha bilinçli hareket edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“İŞLEM YAPANLAR MECBUR KALANLAR”

Piyasada şu an sadece zorunlu ihtiyaçlardan dolayı işlem yapıldığını dile getiren Doğan, “Ev alan, arsa alan ya da düğün yapacak olanlar mecburen altınını bozduruyor. Onun dışında beklenen bir hareketlilik yok.” dedi.

GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Piyasanın seyrinin uluslararası gelişmelere bağlı olduğunu ifade eden Doğan, özellikle İran-ABD gerilimi ve Hürmüz Boğazı’nın durumunun belirleyici olduğunu söyledi.

“Eğer İran ile Amerika arasındaki gerginlik azalır ve petrol fiyatları gerilerse, büyük yatırımcılar yeniden altına yönelebilir. Bu da piyasaya olumlu yansır. Belirli bir yükselişten sonra vatandaş da tekrar alım-satım yapmaya başlar” diyen Doğan, altın piyasasında yönün büyük ölçüde dış gelişmelere bağlı olduğunu sözlerine ekledi.