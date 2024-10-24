Döviz Kurları Güncelleniyor

Euro 36,8300 TL'den işlem görürken, satış fiyatı 37,0810 TL olarak kaydediliyor.Van'da altın fiyatları da oldukça hareketli, gram altın için gişe alış fiyatı 3.123,83 TL, satış fiyatı ise 3.150,21 TL olarak belirlenmişken, külçe altın alış fiyatı 3.109,09 TL, satış fiyatı ise 3.134,29 TL. Ayrıca, Ata Cumhuriyet altınının alış fiyatı 20.720,50 TL, satış fiyatı ise 21.765,00 TL olarak gözlemleniyor.

Küçük Altın Fiyatları Ulaşımda

Çeyrek altın alış fiyatı 5.034,46 TL, satış fiyatı ise 5.300,00 TL olarak belirlenirken, yarım altın için alış fiyatı 10.044,14 TL, satış fiyatı ise 10.600,00 TL'den işlem görmekte. Teklik altın fiyatları ise 20.136,44 TL alış ve 21.200,00 TL satış seviyelerinde bulunuyor.