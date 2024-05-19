Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin de katılımıyla üniversite yerleşkesindeki Gazze Dayanışma Çadırı önünde toplanan katılımcılar, bisikletlerine Filistin bayrakları astı.

Üniversite yerleşkesindeki pedal çeviren katılımcılar, yaklaşık 3 kilometre pedal çevirerek Gazze Dayanışma Çadırı'nın kurulduğu alana döndü.

Akademisyenler ve öğrenciler adına açıklama yapan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, İsrail'in Filistin'de yıllardır zulüm yaptığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını artırdığını söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeden Filistin'de soykırım suçunu işlediğini ifade eden İslam, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 gündür nöbetteyiz. İsrail'in yaptığı zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğimizle de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve farkındalık oluşturmak istedik. Yoğun bir katılım oldu. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Filistin'deki olayları gündemde tutmak, kardeşlerimizin sesi olmak için elimizden geleni yapacağız. Başta Rektörümüz olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederim."

Tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Rüveyda Sezer de "Filistin'deki çocukların, kadınların ve gençlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Bunun için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Gazze Dayanışma Çadırı'nda nöbet tutmaya devam edeceğiz. Saldırıların bir an önce bitmesini istiyoruz." dedi.