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Valilik bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk bırakılması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Programda konuşan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, her yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında Ahilik Haftası’nın kutlandığını hatırlatarak, Ahiliğin Selçukludan Osmanlı’ya ve günümüze dek gelen güçlü bir esnaf teşkilatı olduğunu söyledi.

Meslek etiğinin ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan, Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahilik,; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir.

Bu anlamda Ahiliğin, işçinin, çalışanın, üretenin, ticaretin ve yönetimin simgesi olduğunu söyleyebiliriz. Ahilik teşkilatının yardımlaşma ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendine ilke edinen esnaf ve sanatkarlarımız, ihtiyaç sahibi olanlara her zaman destek oluştur. Bu duygu be düşüncelerle esnaf ve sanatkarlarımızın ahilik haftasını kutluyor, birlik ve beraberlik duygusunun büyüyerek devam etmesini diliyorum” dedi.

Şed kuşanma töreninin ardından program Vali Ozan Balcı’nın ziyaret edilmesi, yılın esnaflarına ödüllerinin verilmesi ve ikramlarla sona erdi.İHA