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İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personelin cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timleri de helikopterin düştüğü barajda çalışmalara başladı. Helikopterdeki personelin yakınları da çalışmaları takip ediyor.

Acı haberler art arda geldi

3 mürettebat için arama-kurtarma çalışmaları sürerken acı haberler peş peşe geldi. Bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından bir cansız bedenin daha enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Helikopterdeki personel için arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.

İnternethaber