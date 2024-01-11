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Van’da dün bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından dolayı kent genelinde 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı sebebiyle Bahçesaray ilçesinde 1, Başkale ilçesinde 10, Erciş ilçesinde 29, Gürpınar ilçesinde 27, Muradiye ilçesinde 7 ve Saray ilçesinde de 12 olmak üzere toplamda 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Van’da kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.