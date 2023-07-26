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WanHaber – ÖZEL

Van Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı başkanlığında yapıldı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılan kurum temsilcileri, yapımı tamamlanan ve devam eden plan ve projeler hakkında sunum yaptı.

Yapılan İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısında 569 projeden söz edilirken, bunlardan 26 tanesinin tamamlandığı, 508 projenin devam ettiği, 15 tanesinin ihale aşamasında olduğu, 19 projeye henüz başlanamadığı ve 1’inin ise tasfiye edildiği belirtildi.

Koordinasyon Kurulu Toplantısına; Van Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ), Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İller Bankası, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), Erciş Şeker Fabrikası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Orman İşletme Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün yetkili ve temsilcileri katıldı.

Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaş başkanlığında gerçekleştirilen İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda açıklanan 569 projenin toplam tutarının 26 milyar 850 milyon 338 bin 266 lira olduğu açıklandı.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk