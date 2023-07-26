Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Basın Bülteni

Van’da dün meydana gelen şiddetli yağışın sele dönüşmesi sonucu bazı tarım arazileri zarar gördü. Meydana gelen selin ardından Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

Selden dolayı bazı tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirten Milletvekili Sayyiğit, cevaplanması istemiyle soru önergesinde şu sorulara yer verdi;

“1 - Van’ın Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi ile Çaldıran ilçesinin Soğuksu Mahallesi’ne bağlı Uzunyol mezrasında 25 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen sele ilişkin herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmış mıdır?

2 – Van’ın Özalp ve Çaldıran ilçeleri başta olmak üzere birçok yerde görülen sele ilişkin zarar ziyan tespiti yapılmış mıdır? Oluşan maddi zararın boyutu ne kadardır? Yurttaşın uğradığı maddi zararın tanzimi için adım atılacak mıdır?

3 – Van’da Temmuz 2023’te yaşanan sel hakkında önerge tarihine kadar hangi çalışmalar yapılmıştır?

4 – Van’da her yılın benzer dönemlerinde tekrar eden sel olaylarına karşı neden önleyici tedbirler alınmamaktadır? Bununla ilgili Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır?”

