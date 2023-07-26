Tahmini Okuma Süresi: dakika

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava girenler tarafından merakla bekleniyordu.

Tercihlerin üzerinden 2 hafta geçerken bugün beklenen haber geldi.

KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Tercihler açıklandı

Sonuçlar ÖSYM'nin adresinden ilan edildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

KPSS yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız...

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yerleştirme nasıl olacak?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

Ensonhaber