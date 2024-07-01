Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 1.020 adet tabanca şarjörü, 520 adet kurusıkı tabanca, 155 adet fişek, 361 paket sigara, 33 adet puro, 9 adet cep telefonu aksesuarı ve 5 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay kapsamında 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.