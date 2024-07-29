Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 17 adet fişek, 3 adet bıçak ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 1 adet motosiklet ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 291 şahıs yakalanmış, 177 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.